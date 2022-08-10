«Не работают, хотя заявлено»: в РЖД оторвались от реальности большинства пассажиров

Статистика «Российских железных дорог» (РЖД) по качеству перевозок не соответствует действительности из-за оторванности принимающих решение чиновников от реальности. Об этом заявил член общественного совета при Минтрансе РФ, глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов сегодня в эфире радио «Изолента». По его словам, вип-вагоны сильно отличаются от тех, в которых ездят обычные граждане.

«К сожалению, проблемы отсутствия работающих кондиционеров и некачественного питания для перевозчика не существует. Федеральные пассажирские компании, которые выполняют бОльшую часть рейсов, сообщают о том, что у них все прекрасно, все в порядке… Если говорить по цифрам – порядка 95% всех поездов, которые следуют на юг, оснащены кондиционерами. Но ту статистику, которую мы знаем, не подтверждается в реальной жизни. Большинство поездов, которые выходят на линии, по-прежнему не работают кондиционеры, хотя заявлено, что все там должно работать», – сказал Зотов.

Он также обратил внимание на отсутствие горячего питания даже в поездах дальнего следования, к примеру, на Дальний Восток. «На ряде направлений более 20 часов следующие поезда, там можно купить только условно чипсы и сухарики. То есть нет горячего питания. Как сообщает перевозчик, вагоны-рестораны не закрыли, они продолжают работать. Но пассажиры, которые пользуются поездами, видят совершенно другую ситуацию, когда можно приобрести только сухой паек, заварить себе вермишель кипятком. И конечно же, когда пассажир едет с ребенком, все это видит, и его это не может обрадовать. Горячего питания нет», – пояснил он.

Эксперт полагает, что не соответствующая реальности статистика связана с тем, что «у РЖД есть отдельные вагоны, которые точно отличаются от тех, которыми пользуется большинство граждан». «Часть сотрудников, которая принимает решения по качеству питания, по развитию сервиса часто не пользуются железнодорожными перевозками, либо пользуются в специальных вагонах – где всё есть, и поэтому они видят мир совершенно другими глазами», – заключил Зотов.

Москва, Мария Соколова

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