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Суббота, 20 августа 2022, 10:54 мск

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Задушила во сне: убившей двоих детей москвичке предстоит принудительное лечение

Суд рассмотрит уголовное дело 37-летней жительницы столицы, задушившей двух своих детей. Гособвинение предлагает направить женщину на принудительное лечение, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Установлено, что 20 февраля 2021 года женщина, находясь по месту своего проживания в квартире, расположенной в жилом доме по Ясному проезду, подошла к своей спящей 11-летней дочери, накинула на ее шею шарф и совершила удушение девочки. После причинения смерти дочери, женщина накинула ремень на шею 3-летнего сына и совершила удушение малолетнего. Смерть обоих детей наступила на месте происшествия от механической асфиксии», – говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре добавили, что согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, женщина страдает хроническим психическим расстройством, лишившим ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В связи с этим она нуждается принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.

Уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / детоубийство

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