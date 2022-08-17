Нижняя точка спада российской экономики ещё впереди – прогноз

Падение российской экономики в связи с кризисными явлениями на фоне западных санкций продолжится. Нижняя точка спада придется на конец первого – начало второго квартала 2023 года. При этом, согласно проекту прогноза социально-экономического развития РФ до 2025 года, подготовленному министерством экономического развития (МЭР) РФ, в дальнейшем страну ждут снижение инфляции, рост курса американской валюты и увеличение импорта на фоне снижения экспорта.

Согласно расчетам МЭР, улучшен прогноз снижения ВВП России в 2022 году до 4,2% с 7,8%, прогнозируемых в мае текущего года. В 2023 году ожидается снижение на 2,7%. При этом с 2024 года начнется восстановление экономики РФ (+3,7%), которое продолжится в 2025 году (+2,6%), говорится в документе, который публикует ТАСС.

«Нам удалось избежать резкого спада в экономике – то, что в марте прогнозировали многие аналитики, резкий обвал, некое «бултыхание на дне». У нас траектория значительно более плавная, что позволяет экономике адаптироваться к происходящим изменениям. При этом в следующем году тоже ожидается некоторый спад. Это связано и с объективными факторами, и со статистическим эффектом – мы помним, что первый квартал этого года у нас был очень высоким по всем показателя», – цитирует агентство пояснения федерального чиновника.

По его словам, нижняя точка спада экономики РФ придется на конец первого – начало второго квартала 2023 года, а достижения докризисного уровня удастся добиться в 2025 году.

При этом МЭР улучшило прогноз роста инфляции в РФ по итогам текущего года до 13,4% с 17,6%, прогнозируемых ранее. Согласно расчетам министерства, инфляция существенно замедлится уже в 2023 году – до 5,5%. В 2024 году ожидается повышение индекса потребительских цен на 4,2%, в 2025 году – на 4%.

Реальные располагаемые доходы населения России снизятся в 2022 году на 2,8%, зарплаты в реальном выражении – на 2,9%, что лучше предыдущих оценок. В 2023 году рост реальных располагаемых доходов ожидается на уровне 1,2%, реальных зарплат – на 2,6%. В 2024 году реальные располагаемые доходы населения вырастут на 3,5%, в 2025 году – на 2%; реальные заработные платы – на 3,1% и 2,5% соответственно, уточняет РИА «Новости».

Вместе с тем, согласно проекту прогноза, среднегодовой курс доллара в 2022 году составит 68,1 рубля за доллар (80,1 рубля в майском прогнозе). В 2023 году МЭР ожидает курса в 69,2 рубля за доллар, в 2024 году – 72,9 рубля за доллар, в 2025 году – 74,8 рубля за доллар.

В то же время в 2022 году МЭР прогнозирует рост экспорта до $585,3 млрд ($493,8 млрд в 2021 году) при снижении импорта до $285,7 млрд ($304 млрд). В 2023 году ожидается профицит в $190,8 млрд за счет снижения экспорта и увеличения импорта ($505,4 млрд и $314,5 млрд соответственно). В следующие два года макропрогноз предполагает небольшое снижение экспорта при более динамичном восстановлении импорта. Таким образом, по оценкам, озвученным в проекте документа, профицит торгового баланса в 2024 году составит $169,2 млрд, в 2025 году – $153,6 млрд.

Как сообщается, текущая версия проекта согласована с Минфином и Минэнерго и внесена в бюджетную комиссию правительства РФ.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»