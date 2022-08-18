Смог крепчает: Роспотребнадзор усилил контроль воздуха в Москве

Специалисты Роспотребнадзора усилили контроль за состоянием воздуха в столице в связи с появлением дымки и запаха гари, вызванными переносом воздушных масс из Рязанской области, где возникли природные пожары. Об этом сообщила сегодня пресс-служба управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.

«В связи с появлением дымки и запахом гари в южных, юго-западных и западных районах Москвы управлением Роспотребнадзора по г. Москве усилен лабораторный контроль атмосферного воздуха силами филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве» во всех административных округах на содержание загрязняющих веществ, в том числе свойственных процессу горения. Для оценки возможного причинения вреда здоровью москвичей, 17.08.2022 отбор проб атмосферного воздуха проведен в Юго-Западном, Западном административном округах и ТиНАО для исследований на содержание азота диоксида, углерода оксида, сажи, взвешенных веществ, мелкодисперсных взвешенных частиц», – говорится в сообщении ведомства.

По данным Роспотребнадзора, обнаруженные приземные концентрации исследованных ингредиентов на 17 августа не превышали предельно допустимую концентрацию загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест.

«Усиленный ежедневный контроль за уровнями загрязнения атмосферного отдыха на территории Москвы будет продолжен до нормализации обстановки», – добавили в ведомстве.

В то же время, министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвало автомобилистов проявлять предельную внимательность в связи с ухудшением видимости.

«В Москве и Подмосковье сегодня смог и запах гари из-за пожаров в Рязанской области. На некоторых участках дорог мы наблюдаем ухудшение видимости. А плюсом к такому великолепию сохраняется устойчивая жара – до +32», – отметили в пресс-службе минтранса.

По данным Гидрометцентра России направление ветра в столичном регионе не изменится до 20 августа.

Москва, Андрей Дорофеев

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