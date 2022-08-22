«Экономическая диверсия»: правительство РФ саботирует выход из ВТО

Правительство РФ саботирует выход страны из Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов. По его выражению, «наши либералы из секты «свидетелей ВТО» ведут себя как монашка в притоне».

Миронов назвал «черным юбилеем» десятилетие вступления в силу протокола о присоединении РФ к Всемирной торговой организации, которое исполняется 22 августа. «Мы голосовали против экономической диверсии под названием «вступление России в ВТО». Ее смысл – додавить отечественного производителя, поставить его в невыгодные условия в сравнении с зарубежными конкурентами. И все это ради сверхприбылей некоторых экспортеров. Ради этого 18 лет вели переговоры, чтобы через полтора года после вступления Запад вытер о нас ноги, объявив после Крымской весны санкционную войну против России», – подчеркнул политик, слова которого цитирует его пресс-служба.

Лидер «эсеров» обратил внимание, что некоторые члены ВТО, несмотря на взятые обязательства, лишили РФ статуса наиболее благоприятствуемой нации в торговле и ввели повышенные пошлины на российские товары.

«Наши либералы из секты «свидетелей ВТО» ведут себя как монашка в притоне, которая изображает невинность, делая вид, что не понимает, что творится вокруг. Если участники соглашения грубейшим образом нарушают его условия, в чем тогда смысл такого соглашения? Если же против нас ведут настоящую экономическую войну, а мы продолжаем выполнять обязательства, – это уже хуже, чем глупость», – констатировал Миронов.

Политик напомнил, что 21 марта его фракция внесла законопроект о выходе России из ВТО, а 18 мая президент РФ поручил правительству представить предложения по пересмотру стратегии участия страны в этой организации.

«Нашу инициативу всячески тормозят, а поручение главы государства не выполняют, хотя там стоял срок 1 июня. Подозреваю, что поручение спустили тем самым чиновникам, которые отвечают за связи с ВТО, а те, разумеется, не хотят, чтоб их выгнали за ненадобностью. Президент поручил проработать обжалование нарушений соглашения. Формально такой механизм есть, но реально он не действует. Однако, если чиновники это признают, тогда снова возникнет вопрос, зачем нам ВТО. А ответ на него только один: нашей стране эта обуза не нужна. Это своего рода самосанкции, которые Россия ввела против себя и с которыми надо скорее кончать», – заключил Миронов.

Москва, Светлана Антонова

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