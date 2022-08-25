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Четверг, 25 августа 2022, 13:18 мск

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Смог ночью станет гуще: жителей Подмосковья предупредили об ухудшении метеоусловий

На территории ряда городских округов Подмосковья сегодня вечером и ночью прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия, которые могут помешать рассеиванию вредных примесей в воздухе. Об этом предупредило министерство экологии и природопользования Московской области.

«С 18 часов 25 августа до 10 часов 26 августа 2022 года на территории следующих городских округов Московской области: Мытищи, Щелково, Электросталь, Клин, Подольск, Серпухов, Коломна, Воскресенск, Дзержинский объявляются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей первой степени опасности», – говорится в сообщении министерства.

Предприятиям, расположенным на территориях указанных округов, предписано обеспечить выполнение мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период НМУ.

Ранее ряд СМИ сообщил, что на территории 12 муниципалитетов Подмосковья концентрация веществ, характерных для продуктов горения, уже составила 0,5-0,8 ПДК. Это объясняется движением воздушных масс со стороны Рязанской области, где уже неделю наблюдаются крупные лесные пожары.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Лесные пожары

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