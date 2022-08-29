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Понедельник, 29 августа 2022, 12:06 мск

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Пятый класс опасности: за выходные в Подмосковье выгорело более 40 га лесов

Более 40 га лесов выгорело в Подмосковье за двое минувших суток. Об этом сообщил сегодня зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.

По его данным, что за прошедшие выходные в подмосковных лесах произошло 28 возгораний на общей площади 41,17 га. Улучшение пожароопасной обстановки в лесах и снижение класса пожарной опасности прогнозируется не раньше середины текущей недели.

«Ограничения на пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда в границах Московской области, продлены на период с 29 августа по 1 сентября. В регионе преимущественно сохраняется пятый класс пожарной опасности, поэтому просим жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов», – заявил Филимонов.

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов уточнил, что в выходные дни возгорания были ликвидированы на территории Ногинского (13), Орехово-Зуевского (7), Виноградовского (4) и Московского учебно-опытного (2), и Подольского (1) Луховицкого (1) лесничеств. На их тушении были задействованы 162 единицы техники и 353 человека личного состава лесопожарных служб. Все пожары ликвидированы в день обнаружения без угрозы населенным пунктам и объектам экономики.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Лесные пожары

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