«Драматическое развитие событий»: МИД России высказался по ситуации вокруг Косово

Запад, поддерживая исключительно албанскую сторону в обострившемся конфликте вокруг Косово, пытается одновременно вбить клин между Белградом и Москвой. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Внимательно наблюдаем за драматичным развитием событий в Косово. Обстановка там за последний месяц вновь обострилась, подойдя к грани межэтнического конфликта. Поводом послужили намерения самозваных «властей» в Приштине принудить проживающих в крае сербов к началу с 1 сентября замены личных документов и автомобильных номеров на косовские. Несмотря на взрыв оправданного недовольства среди сербского населения, предупреждения из Белграда и высокий риск прямого столкновения, лидеры косоваров наотрез отказывались менять свои планы», – отметила Захарова.

По ее мнению, «посреднические потуги» Евросоюза, которому Генассамблея ООН еще в 2010 году поручила наладить диалог Белграда и Приштины, «снова высветили беспомощность есовцев, нежелание вступать в клинч со своевольной косовоалбанской верхушкой и даже потакание приштинским экстремистам».

Она добавила, что достижение частичного компромисса о том, чтобы не менять личные документы сербов Косово, несколько сбило накал ситуации, уверенно сползавшей к силовому варианту, и позволило непосредственным участникам сделки говорить о некотором прогрессе.

«Между тем, остается открытым принципиальный вопрос, готов ли Запад в дальнейшем всерьёз учитывать законные интересы Сербии применительно к Косово, получившего «независимость» по итогам агрессии НАТО против Югославии 1999 года – «на штыках» тех же американцев и их союзников, бомбивших СРЮ. Ответ, полагаем, можно легко найти в белградском заявлении спецпредставителя США по Западным Балканам Г. Эскобара, провозгласившего, что настала пора забыть «нарратив Косово – это Сербия» и поменять его на «Косово и Сербия – это Европа», – отметила официальный представитель МИД.

Она также обратила внимание, что давление на Сербию по Косово происходит на фоне попыток вбить клин в её отношения с Россией. В частности, посол США в Белграде Кристофер Хилл в телеэфире потребовал от сербов на себя часть «санкционного бремени».

«Комментарии из руководящих кругов Сербии по факту договорённости подтверждают, что в Белграде трезво оценивают достигнутое, акцентируют первостепенную задачу защиты прав соплеменников в Косово и не питают иллюзий по поводу шансов дождаться «эволюции» проалбанских подходов Запада. Справедливо указывается на другие, ещё не отлаженные жизненно важные аспекты положения косовских сербов, включая автономера, критически значимые для свободы передвижения. Есть понимание, что ситуация остаётся очень сложной», – говорится в комментарии Захаровой.

В МИД России в связи с этим считают необходимым вновь напомнить, что правовым фундаментом урегулирования проблемы Косово остаётся резолюция Совета Безопасности ООН 1244, чётко определяющая территориальную целостность Сербии. Кроме того, недопустимо обесценивать узловые элементы, зафиксированные в ходе диалога Белград – Приштина. Прежде всего, речь идет о создании Сообщества сербских муниципалитетов Косово как механизма обеспечения прав краевых сербов, заключила Захарова.

Москва, Андрей Дорофеев

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