Глава правительства РФ допустил продление мер поддержки отечественной экономики

Меры по поддержке отечественной экономики, которые показали свою эффективность, могут быть продлены. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. По его словам, речь идет об авансировании госзакупок и снятии некоторых антимонопольных ограничений.

«Прежде всего, речь идёт об увеличении нормы авансирования по государственным закупкам. В текущем году мы повысили этот объём до половины от суммы общего платежа, если деньги пойдут без казначейского сопровождения. А вместе с ним – уже в пределах от 50 до 90%. Это даёт бизнесу возможность быстрее получать оборотные средства для начала работ по контрактам. В отдельных случаях избавляет от необходимости привлекать значительные заёмные ресурсы», – пояснил Мишустин.

В то же время, по его словам, до конца следующего года приостановлены ограничения на покупку торговыми сетями долей в тех компаниях, которые контролировались иностранными собственниками. «Ранее действовало правило, когда на одну сеть не могло приходиться более четверти общего объёма товарооборота на определённой территории. Временное устранение такого барьера позволит продолжить перестройку бизнеса и не допустить определённых сложностей на наших товарных рынках», – уточнил глава правительства РФ.

Мишустин также напомнил, что на совещании по экономическим вопросам глава государства обратил особое внимание на необходимость и дальше помогать отраслям преодолевать сегодняшние трудности. «Наши приоритеты здесь – это восстановление динамики инвестиций в реальный сектор экономики, развитие частной инициативы и, без сомнения, выполнение наших социальных обязательств, поддержка наших граждан», – подчеркнул он.

В ходе выступления на заседании президиума Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций Мишустин отметил, что за прошедшие месяцы в рамках работы комиссии подготовлены и включены в план первоочередных действий более 300 мер, из которых большая часть уже эффективно работает. Предприятиям уже выдано займов на общую сумму свыше 2 трлн рублей. Четверть из них – малому и среднему бизнесу. «В нынешних условиях они наиболее уязвимы, и такая поддержка им крайне необходима. При этом рассчитываем, что компании этого сектора помогут заместить выпавшие цепочки поставщиков из недружественных стран», – добавил премьер-министр.

При этом Мишустин анонсировал дополнительные меры поддержки сельхозпроизводителям – аграрии, которые участвуют в реализации комплексных научно-технических проектов, смогут использовать грантовую поддержку по более широкому перечню направлений. Решение позволит сельхозпроизводителям внедрять конкурентоспособные отечественные технологии, снизить зависимость от зарубежных аналогов и повысить уровень продовольственной безопасности страны. Речь идёт об аграриях, которые занимаются виноградарством, садоводством и питомниководством, а также селекцией и семеноводством технических культур.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»