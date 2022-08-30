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Вторник, 30 августа 2022, 16:46 мск

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Упала банка: станцию метро в Москве закрывали из-за неизвестного порошка

Временное закрытие станции «Владыкино» на «серой» ветке столичного метро было связано с тем, что один в вестибюле разбили банку с неизвестным порошком. Об этом сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

«В 13:33 в службу «112» Москвы поступило сообщение об угрозе выброса опасных веществ в северном вестибюле метро «Владыкино». У турникетов была разбита банка с неизвестным веществом. На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона города Москвы, в том числе расчёты ГКУ «ПСЦ»: автомобиль аналитической лаборатории и расчёт спасателей АСО №3. Работники лаборатории провели экспресс-анализ воздуха на 12 показателей, превышение предельно допустимой концентрации не выявлено», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что спасатели собрали порошок в ёмкости, произвели обработку поверхности мыльным раствором, провели тактическую вентиляцию. Станцию открыли для пассажиров в 15:24.

Как сообщалось, станцию по требованию полиции закрыли на вход и выход. Поезда следовали через нее без остановки.

При этом в соцсетях распространилась версия, что один из пассажиров разбил банку брома, пары которого опасны для здоровья.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Московский метрополитен

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