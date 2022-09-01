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Четверг, 1 сентября 2022, 14:14 мск

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Число лесных пожаров в Подмосковье резко снизилось

В минувшие сутки в лесах Подмосковья произошло четыре возгорания на общей площади 2,42 га. Об этом сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

«Все они ликвидированы в день обнаружения. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», – говорится в сообщении ведомства.

Возгорания были зафиксированы в Виноградовском лесничестве – 2 пожара на общей площади 0,61 га, в Луховицком лесничестве – 1 пожар на площади 0,01 га и в Орехово-Зуевском лесничестве – 1 пожар на площади 1,8 га.

В комитете отметили, что подмосковные лесопожарные формирования за неделю ликвидировали 55 пожаров. При этом в последние дни августа пожары уничтожали около 10-20 гектаров леса в сутки.

Ранее главное управление МЧС по Московской области предупреждало, что до 3 сентября в регионе будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Лесные пожары

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