Оформление компенсации родительской платы за детсад упростили в Москве

В столице с 1 сентября упрощена форма подачи электронного заявления о получении компенсации части родительской платы в детских садах. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщил портал мэра и правительства Москвы.

«Появится новая функция онлайн-проверки корректности введенных банковских реквизитов, включая номер расчетного счета, по логическому ключу Центробанка России. Кроме того, впервые в практике городских электронных услуг вводятся элементы автозаполнения реквизитов. В частности, вместо ввода полного наименования банка достаточно будет указать БИК (банковский идентификационный код). Это сократит количество ошибок в заполнении заявлений и, соответственно, технических отказов в назначении компенсации. Ранее их количество достигало пяти процентов от общего числа поданных заявлений», – говорится в сообщении.

Кроме того, будут внедрены дополнительные проверки поданных сведений и информирование заявителей в течение 24 часов о том, что заявление на получение компенсации подавать не требуется. Это необходимо в тех случаях, когда компенсация была назначена ранее или родители освобождены от оплаты за содержание детей в образовательных организациях.

Появится также возможность подавать заявление об изменении банковских реквизитов в электронном виде, без личного прихода в образовательную организацию, как необходимо сейчас.

Размер компенсации части родительской платы зависит от количества детей в семье: на первого ребенка – 20%, на второго – 50%, на третьего и последующих детей – 70%.

Москва, Андрей Дорофеев

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