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Пятница, 2 сентября 2022, 14:56 мск

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Около сотни торговых центров предлагали ликвидировать в Москве

За минувшие полгода столичным властям предлагали ликвидировать около сотни торговых центров, объясняя данные инициативы плохой рентабельностью. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил сегодня слушателям на лекции в рамках марафона «Знание, передает ТАСС.

«За последние полгода ко мне пришло заявок на ликвидацию торговых центров где-то около сотни, наверное: «нерентабельно, давайте мы (их) снесем и построим здесь жилой дом». Мы этого делать не будем. В торговых центрах, если вы заметили, появляются первоклассные центры оказания услуг, появляется спорт, появляются детские игровые площадки, много-много чего. Торговые центры превращаются в некую другую реальность, там уже меньше торговли, больше услуг, развлечений, – это такие культурные центры. Поэтому постараемся сделать так, чтобы эти локации сохранились, чтобы рядом с вами возможности проведения досуга», – сказал градоначальник.

По его словам, москвичи «привыкли, что рядом с домом магазины, торговые центры; это новая какая-то культура».

Четвертый федеральный просветительский марафон общества «Знание» проходит с 31 августа по 2 сентября на пяти площадках и в онлайн-формате. За три дня на площадках выступят государственные и общественные деятели, ученые и руководители компаний, актеры, режиссеры, спортсмены – всего свыше 200 лекторов и наставников.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Собянин Сергей

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