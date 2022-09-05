Минфин РФ отчитался о высоких нефтегазовых доходах федерального бюджета

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на «черное золото» над базовым уровнем, прогнозируется в сентябре 2022 года в размере +403,4 млрд рублей. Об этом говорится в официальном сообщении министерства финансов РФ.

В ведомстве также уточнили, что суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки по итогам августа 2022 года составило 85,9 млрд рублей. Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов достиг +489,3 млрд рублей.

«В связи с временной приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет указанных выше средств производиться не будет», – заверили в Минфине РФ.

Москва, Светлана Антонова

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