Безопасность во время празднования Дня города в Москве будут более 10 тысяч человек

Безопасность во время празднования 875-летия Москвы будут обеспечивать более 10 тысяч человек. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В этом году День города отмечают 10 и 11 сентября, столице исполняется 875 лет. Во время праздничных мероприятий ко Дню города следить за порядком на улицах будут более 10 тысяч человек. На Тверской улице организуют безопасную зону, на которую пропустят только после проверки. Кроме того, на нескольких улицах ограничат движение транспорта», – говорится в сообщении.

Уточняется, что 10 сентября в охране порядка задействуют около 5,5 тысячи человек, в том числе свыше 3 тысяч сотрудников полиции, почти 2 тысячи представителей Росгвардии, более 200 народных дружинников, а также около 300 работников частных охранных организаций.

11 сентября за безопасность жителей и гостей столицы будут отвечать более 5 тысяч человек, из них около 3 тысяч полицейских, более 2 тысяч росгвардейцев и по 50 человек народных дружинников и частных охранников.

На Тверской улице от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд на входах в зону безопасности организуют контрольно-пропускные пункты. Посетителей в состоянии алкогольного опьянения, а также имеющих при себе острые и колюще-режущие предметы, напитки в стеклянной таре, продукты питания в твердой упаковке и крупногабаритные вещи допускать не будут.

В этом году ко Дню города для жителей и гостей Москвы подготовили около 200 концертов, фестивалей, спортивных соревнований и других событий. Будет работать 19 центральных и окружных площадок, тематическую программу представят парки, музеи, выставочные залы, библиотеки и культурные центры. Они организуют более 420 мероприятий.

Завершением праздника станет красочный фейерверк. В 21:00 прогремит более 30 тысяч залпов из 23 точек запуска.

Метро и Московское центральное кольцо не будут закрывать с 05:30 10 сентября до 01:00 12 сентября. Кроме того, ночью продолжат работу некоторые маршруты наземного транспорта.

Москва, Андрей Дорофеев

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