Более 30 тысяч залпов прогремят в Москве в День города

В честь Дня города 10 сентября в столице прогремят более 30 тысяч залпов фейерверков. Об этом сообщила сегодня пресс-служба департамента культуры Москвы.

«10 сентября москвичи и гости столицы смогут полюбоваться праздничными фейерверками с 23 точек запуска. В 21:00 в честь Дня города прогремят более 30 тысяч залпов. Наиболее популярными точками традиционно станут Москворецкая набережная (между парящим и Большим Москворецким мостом), парк Победы на Поклонной горе, акватория Москвы-реки в районе Печатники, улица Кадырова в районе Южное Бутово, Парк Горького, Таганский парк. Высотные фейерверки запустят с восьми точек. Планируется дать 4930 залпов», – говорится в сообщении ведомства.

В этом году столица отмечает 875-й день рождения. Празднование Дня города состоится 10 и 11 сентября. На центральных и окружных площадках состоится 32 крупных культурно-массовых мероприятия. Кроме того, многочисленные мероприятия пройдут в парках, музеях, выставочных залах, библиотеках, театрах и других культурных учреждениях.

Москва, Андрей Дорофеев

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