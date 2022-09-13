Камеры с распознанием лиц выявили в Подмосковье более тысячи нарушений на железных дорогах

Видеокамеры с функцией распознавания лиц, которые с июля устанавливают в Подмосковье, выявили более тысячи нарушений, совершенных пешеходами на железных дорогах региона. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Московской областной думы.

«В июле установили первую камеру, сейчас таких уже 5. Благодаря современному оборудованию уже зафиксировано более 1 тысячи нарушений. Данные автоматически передаются в транспортную полицию. Полицейские определяют личность и направляют нарушителю уведомление о штрафе», – рассказал председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.

Подмосковье – первый регион России, где такие камеры используются для борьбы с нарушениями на железных дорогах, отметил глава комитета.

Он добавил, что постоянно растет число жителей Подмосковья, которые выбирают железнодорожный транспорт для ежедневных поездок. За три года пассажиропоток вырос на 33%. Однако выросло и количество происшествий. В этом году уже зафиксировано 178 случаев гибели людей на железной дороге, что на 3 больше, чем за аналогичный период 2021 года. Наибольшее количество погибших пришлось на январь, февраль и август. Чаще всего люди гибнут при переходе железной дороги в неположенных местах (97 случаев).

В этой связи ведется просветительская работа. По словам Гаджиева, ежедневно более тысячи волонтеров рассказывают пассажирам об опасности, раздают агитационные материалы.

Кроме того, недавно Мособлдума направила в Госдуму законодательную инициативу об увеличении штрафа за проход железнодорожных путей в неустановленных местах. На сегодняшний день он установлен в размере 100 рублей. Законопроектом предложено повысить штраф до 2 тысяч рублей.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»