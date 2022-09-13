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Вторник, 13 сентября 2022, 17:04 мск

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«Зависимость – критическая»: Мишустин оценил ситуацию с программным обеспечением российского бизнеса

Правительство выявило почти 400 видов корпоративного программного обеспечения, по которым бизнес подтвердил критическую зависимость от импорта. ОБ этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая сегодня на стратегической сессии по проблемам импортозамещения.

Глава правительства уточнил, что объём ежегодных расходов частного сектора на покупку лицензий, внедрение и поддержку составляет примерно 200 млрд рублей. «Однако для 80% иностранного софта есть наши аналоги, причём по трети примерно позиций представлено два и больше отечественных варианта. То есть ситуация в целом конкурентная», – пояснил Мишустин.

«И главное – у более чем половины всех представленных на рынке российских решений средний либо выше уровень зрелости. Их не нужно делать с нуля, а нужно «докрутить» и использовать», – добавил премьер.

По его словам, создан пул проектов, которые сформировали заказчики. По всем на сегодняшний день проводится экспертная оценка.

«Коллеги, многие компании заняли активную позицию, предлагали идеи по развитию нашего программного обеспечения, стимулированию его появления. Но есть и те, кто предпочитает переждать, аргументируя тем, что они всё купили, внедрили, будут использовать то, что есть, сколько будет возможно, а там посмотрят. Обращаюсь ко всем, кто ещё не включился в эту работу и не осознал последствия таких возможных вариантов. Все ключевые типы систем и приложений мы планируем отнести к объектам критической информационной инфраструктуры. И по каждой из позиций правительством будет установлен финальный срок перехода на российское программное обеспечение. Поэтому, коллеги, не затягивайте и присоединяйтесь», – подчеркнул Мишустин.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / правительство РФ

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