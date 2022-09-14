Столичная Госавтоинспекция приостановила регистрацию машин и выдачу прав из-за сбоя

Регистрация транспортных средств и выдача водительских удостоверений приостановлены в столице в связи с техническими проблемами. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по городу Москве.

«Сегодня, в связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях ГИБДД города Москвы временно приостановлено. В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя», – говорится в сообщении ведомства.

В Госавтоинспекции добавили, что административные процедуры, не связанные с работой информационной системы, будут выполняться в обычном режиме.

Москва, Андрей Дорофеев

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