Кремль: разработка нового варианта бюджетного правила еще не завершена

Разработка федерального бюджета и новой модификации бюджетного правила будет продолжаться. Об этом сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Глава государства Владимир Путин сегодня провел совещание по экономическим вопросам с финансовым блоком правительства, представителями администрации и Центробанка. По словам президента, при составлении проекта бюджета необходимо учитывать объективные факторы, влияющие на его доходную часть, и предлагать системные механизмы поддержки всей сферы государственных финансов.

«Работа будет продолжена», – сказал Песков, отвечая на вопрос, одобрен ли бюджет на совещании у Путина и решен ли вопрос по бюджетному правилу.

На предыдущем совещании по экономическим вопросам, прошедшем 12 сентября, Путин заявлял, что бюджет РФ на 2023-2025 годы должен отвечать приоритетным вызовам, с которыми сталкивается Россия. Позже премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что масштаб санкций в отношении РФ ставит непростые задачи под формирование бюджета, он будет непростым, но российские власти абсолютно точно найдут решения для выполнения главных задач.

Что касается бюджетного правила, то Путин поручил правительству еще до 25 июля представить предложения по его корректировке. Министр финансов Антон Силуанов в июне на ПМЭФ говорил, что минфин предлагает более гибкую модификацию бюджетного правила с учетом цен, объемов добычи и экспорта энергоресурсов, при этом переход к нему будет постепенным, с сохранением мягкой бюджетной политики до 2025 года. Раньше минфин в рамках бюджетного правила сверхдоходы от нефти и газа вкладывал в иностранную валюту и в ФНБ. Однако в сегодняшних условиях, когда Россия больше не может покупать доллар и евро, минфин готов покупать валюты дружественных стран, и в результате через кросс-курсы регулировать стоимость доллара и евро к рублю, отмечал Силуанов.

В июле министерство финансов России внесло в правительство предложения по новым параметрам бюджетного правила. Банк России поддержал возобновление бюджетного правила.

В Госдуму проект федерального бюджета должен быть внесен не позднее 1 октября.

Москва, Андрей Дорофеев

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