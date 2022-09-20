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Вторник, 20 сентября 2022, 16:16 мск

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Центр содействия поступлению иностранцев на военную службу появится в Москве

Власти столицы на базе миграционного центра «Сахарово» создадут инфраструктуру для содействия поступлению иностранцев на военную службу. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил сегодня на своем персональном сайте.

«В Москве действует Миграционный центр «Сахарово» – единое окно для решения вопросов трудовой занятости мигрантов. В самое ближайшее время правительство Москвы развернет в «Сахарово» полноценную инфраструктуру содействия минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан. Городские службы сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным для граждан», – заявил градоначальник.

При этом Собянин напомнил, что Госдума приняла закон об упрощении получения российского гражданства, в соответствии с которым иностранцы, заключившие годовой контракт о службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, смогут получить гражданство без длительного ожидания и других бюрократических преград.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Собянин Сергей

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