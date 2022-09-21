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Среда, 21 сентября 2022, 14:31 мск

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Убившую двоих детей москвичку отправили на принудительное лечение

Суд направил на принудительное лечение жительницу Москвы, задушившую двоих собственных детей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры столицы.

Преступление было совершено 20 февраля 2021 года. «Женщина, находясь по месту своего проживания в квартире, расположенной в жилом доме по Ясному проезду, подошла к своей спящей 11-летней дочери, накинула на ее шею шарф и совершила удушение девочки. После этого, женщина накинула ремень на шею 3-летнего сына и совершила удушение ребенка. Смерть обоих детей наступила на месте происшествия от механической асфиксии», – говорится в сообщении ведомства.

Как установила судебно-психиатрическая экспертиза, женщина страдает хроническим психическим расстройством, лишившим ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

«С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд применил к женщине принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», – добавили в прокуратуре.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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