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Четверг, 22 сентября 2022, 13:25 мск

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Дома семей погибших военных в Подмосковье газифицируют бесплатно

Московская областная дума приняла закон, предусматривающий внесение семей военнослужащих в перечень категорий граждан, которые могут рассчитывать на финансовую поддержку при газификации индивидуальных жилых домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

«Сегодня на заседании Мособлдумы приняли закон о бесплатной социальной газификации для семей погибших военнослужащих», – написал спикер.

Как сообщалось, дополнительная мера соцподдержки предусматривает 100-процентную оплату выполненных работ по газификации домовладения, подключения его к сетям газораспределения, разработки проектной документации, монтажа внутридомового газового оборудования и пусконаладочных работ, а также оплату стоимости газового оборудования, но не более 80 085 рублей.

В соответствии с новым законом, при газификации выплату будут предоставлять семьям военнослужащих, погибших или умерших при участии в боевых действиях на территории Афганистана, Северного Кавказа, Южной Осетии, Абхазии, Сирии, ЛНР, ДНР и Украины. Эта мера также касается семей граждан проходивших службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальное звание полиции и погибших при исполнении обязанностей службы в ходе спецоперации.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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