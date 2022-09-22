Мобилизованным на службу москвичам будут доплачивать по 50 тысяч рублей

Москвичам, призванным на службу в рамках частичной мобилизации, а также жителям столицы, поступившим на контрактную службу, будут ежемесячно дополнительно выплачивать по 50 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.

«Военнослужащим, призванным военным комиссариатом города Москвы на военную службу по мобилизации в соответствии с указом президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. No 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», а также военнослужащим, отобранным военным комиссариатом города Москвы, пунктом отбора на военную службу по контракту города Москвы и заключившим контракт о прохождении военной службы с министерством обороны Российской Федерации после вступления в силу настоящего указа, предоставляются следующие меры социальной поддержки: 1.1. ежемесячная выплата в период прохождения военной службы в размере 50000 рублей», – говорится в документе, опубликованном на сайте мэра и правительства столицы.

Далее в указе определено, что в случае тяжелого ранения (контузии, травмы, увечья) при исполнении военной службы предусмотрена единовременная выплата в размере 1 млн рублей. В случае легкого ранения (контузии, травмы, увечья) – в размере 500 тыс рублей, в случае гибели либо в случае смерти до истечения одного года со дня увольнения с военной службы, наступившей вследствие ранения или заболевания, полученного во время службы – в размере 3 млн рублей, которые перечислят членам семей.

Кроме того, иностранным гражданам, заключившим контракт, предоставляются те же меры социальной поддержки.

Москва, Андрей Дорофеев

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