На подготовку к рекультивации трех крупных подмосковных свалок уйдет более 2,6 млрд рублей

Правительство России выделило более 2,6 млрд рублей на рекультивацию трех крупных мусорных полигонов в Подмосковье. Об этом сообщила сегодня пресс-служба кабмина.

«Свыше 2,6 млрд рублей будет направлено из резервного фонда кабмина на ликвидацию крупных подмосковных свалок в рамках федерального проекта «Чистая страна». Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Речь идёт о трёх закрытых мусорных полигонах – «Шатурский» в городском округе Шатура, «Непейно» под Дмитровом и «Лесная» под Серпуховом», – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на федеральные средства до конца текущего года будут завершены подготовительные этапы работ по ликвидации этих свалок и начата их рекультивация.

Работа будет идти в рамках федерального проекта «Чистая страна». Его главные цели – восстановить земли, занятые незаконными полигонами в границах городов, улучшить качество жизни людей и экологическую ситуацию в целом.

Москва, Андрей Дорофеев

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