«Колоссальные перспективы»: либеральный режим импорта ограничивает производство говядины в России

Россия оказалась практически единственным государством в мире, которое не защищает отечественный рынок говядины, что мешает развитию собственной отрасли. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, нулевую пошлину для ввоза этого мяса в РФ нужно не продлевать на следующий год, а отменять.

Как отметил Юшин, ограничения производства говядины в России связано с минимальными пошлинами на ввоз этого мяса в сравнении с другими государствами. «Производство крупного рогатого скота и говядины в большинстве даже бедных стран защищается самым жесточайшим образом. Пошлина составляет от 40 до 200%. В России у нас либеральный режим – 15% и завози говядину. А сейчас вообще можно под 0% – льгота такая есть, которую хотят на следующий год продлить. Вот для того, чтобы мы наращивали экспорт в будущем, конечно, сначала нужно еще защищать свой рынок – протекционизм. И тогда у нас есть стимул получать высокие доходы и наращивать объемы», – подчеркнул он.

Эксперт обратил внимание, что развитие производства этого вида мяса имеет «колоссальные перспективы в мире», и у России есть «безусловное конкурентное преимущество». «В мире производство говядины стагнирует, а за последние 5 лет оно вообще снизилось. В России мы увеличили за эти пять лет производство на 6,7% при всех сложностях, которые есть. И хотя доля говядины в рационе человечества снижается, спрос на нее будет расти. Потому что опять-таки для части населения свинина – это недоступный, считайте, продукт, потому что (существует) конфессиональное ограничение. А говядина – это то, что люди едят, когда у них доходы начинают заметно расти. Поэтому, безусловно, спрос в мире на говядину будет тоже увеличиваться», – пояснил глава мясной ассоциации.

«Учитывая, что под боком у нас Китай, а там сегодня потребление – только 7 кг на человека в год, по сравнению более чем 13 кг в России. Но китайцы богатеют – они начинают переходить к культуре такой больше глобального потребления. Сейчас у них сейчас половина свинины в рационе, а говядины все больше и больше. Если один китаец будет на 1 кг говядины в год больше есть, в мире понадобится 1,5 млн тонн говядины. А где их взять? Вот где перспектива России!» – подчеркнул Юшин.

Согласно его прогнозу, Россия способна через 10 лет «поставлять до 200 тысяч тонн говядины на мировой рынок в год». «К 50-му году, по данным ФАО ООН, спрос на говядину увеличится на 30% относительно 90 млн тонн. Почти 20 млн тонн нужно производить. Поэтому, конечно, мы должны сегодня сделать все, чтобы эта отрасль стала по настоящему инвестиционно-привлекательной и не основывалась исключительно на 2-3 больших компаниях. Кстати, у нас самый высокий прирост производства говядины – это в фермерских хозяйствах. За 10 лет – 100% в поголовье и 145% в производстве мяса на убой. Поэтому надо, конечно, строить долгосрочные стратегии развития производства говядины», – заключил Юшин.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»