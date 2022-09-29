российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 29 сентября 2022, 13:36 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Привиться от COVID-19 в Подмосковье теперь можно без уколов

Жители Подмосковья теперь могут пройти назальную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Мы закупили и поставили в поликлиники Подмосковья 594 тысяч насадок для назальной вакцинации от COVID-19. Жители сами могут выбрать способ вакцинации – внутримышечный или назальный. Все насадки уже поставлены в поликлиники региона», – заявила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

В минздраве добавили, что прививка выполняется препаратом «Спутник V». О желании привиться назально нужно сообщить в прививочном пункте. Вакцинироваться бесплатно можно во всех поликлиниках, для этого нужно оформить предварительную запись. Записаться можно: через портал «Госуслуги», инфомат в поликлинике, по телефону 122 и в МФЦ.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

В России за сутки коронавирусом заболели более 38 тысяч человек / Канцлер Германии заболел коронавирусом / В России произошло резкое снижение заболеваемости коронавирусом / В России выявили 46 758 новых заболевших коронавирусом / В России еще более 51 тысячи человек заболели Covid-19 / Гонконг отменил карантин для туристов / В России за сутки выявили более 53 тысяч заболевших коронавирусом / Ученые обнаружили неуязвимый для антител штамм коронавируса

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Россия, Коронавирус из Китая, Подмосковье,