Привиться от COVID-19 в Подмосковье теперь можно без уколов

Жители Подмосковья теперь могут пройти назальную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Мы закупили и поставили в поликлиники Подмосковья 594 тысяч насадок для назальной вакцинации от COVID-19. Жители сами могут выбрать способ вакцинации – внутримышечный или назальный. Все насадки уже поставлены в поликлиники региона», – заявила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

В минздраве добавили, что прививка выполняется препаратом «Спутник V». О желании привиться назально нужно сообщить в прививочном пункте. Вакцинироваться бесплатно можно во всех поликлиниках, для этого нужно оформить предварительную запись. Записаться можно: через портал «Госуслуги», инфомат в поликлинике, по телефону 122 и в МФЦ.

Москва, Андрей Дорофеев

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