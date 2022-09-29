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Четверг, 29 сентября 2022, 17:17 мск

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Правительство РФ расширит список доходов, которые не смогут забрать за долги

Правительство РФ подготовило по поручению главы государства изменения в закон, расширяющие перечень доходов, которые нельзя списать за любые долги. ОБ этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

По его словам, речь идет о социальных пенсиях детям-инвалидам и доплатах к ним. «Точно такие меры поддержки распространим и на признанных недееспособными взрослых инвалидов. Освободим от взысканий и федеральную социальную прибавку к пенсии по потере кормильца», – уточнил Мишустин.

«Рассчитываем, что эти корректировки помогут нашим гражданам сохранить доходы, гарантированные государством, и повысят уровень их защищённости», – отметил глава правительства РФ.

При этом Мишустин напомнил, что в настоящее время «заблокирована возможность списывать за долги пособия беременным женщинам, алименты, материнский капитал, а также средства, которые получают пострадавшие от чрезвычайных ситуаций, и другие важные для людей выплаты».

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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