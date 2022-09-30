Патриарх Кирилл отменил все поездки и встречи из-за коронавируса

Патриарх Русской православной церкви Кирилл отменил свое участие во всех публичных мероприятиях, в связи с заболеванием COVID-19. Об этом сообщила сегодня пресс-служба предстоятеля РПЦ.

«На ближайшие дни все запланированные встречи и поездки святейшего патриарха Кирилла отменяются в связи с заболеванием ковидом, протекающим с выраженными симптомами, и необходимостью постельного режима и изоляции», – сообщил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Владимир Легойда.

Он добавил, что состояние предстоятеля Русской православной церкви удовлетворительное.

Москва, Андрей Дорофеев

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