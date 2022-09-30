Центр поддержки родственников мобилизованных создали в Москве

В столице создан центр поддержки родственников мобилизованных жителей города. Об этом на своем персональном сайте сообщил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.

«Приняли решение о создании специального центра поддержки для родственников москвичей, призванных по мобилизации в Вооруженные Силы. Мы понимаем, что это самым серьезным образом меняет весь уклад жизни семьи. Чтобы мужья и отцы были спокойны за своих близких, Москва окажет им помощь и защиту. С завтрашнего дня родственники призванных могут обратиться в специальный центр, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Сергия Радонежского, д.1, стр.1, на территории центра занятости «Моя карьера», – заявил мэр.

По его словам, в центре помогут устроить детей в детские сады и школы, окажут адресную социальную помощь, определят нетрудоспособных родственников в стационарные учреждения социального обслуживания. Также родственникам мобилизованных помогут найти работу.

«И не будем дожидаться, пока к нам обратятся за помощью. В ближайшие дни организуем работу по проактивному предложению помощи семьям призванных на службу, будем на постоянном контакте. Им, как никому сейчас, нужна поддержка и от городских служб, и от москвичей», – добавил Собянин.

Москва, Андрей Дорофеев

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