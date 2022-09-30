Минфин РФ намерен найти на валютном рынке «золотую середину»

Министерство финансов РФ готовится к выходу на валютный рынок. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 1». По его словам, такое решение необходимо, чтобы найти «золотую середину» для курса российского рубля, которая устроит экспортеров и импортеров.

«В нынешних условиях, когда импортные поставки по целому ряду позиций ограничены, сильный курс позволяет импортерам с достаточно высоким уровнем маржинальности осуществлять импортные закупки и реализовывать здесь на нашем внутреннем рынке. Но при сильном рубле страдают экспортеры», – пояснил Силуанов (здесь и далее цитата по «Прайм»).

Министр также подчеркнул, что в настоящее время экспортеры находятся в непростом положении, поскольку санкционные ограничения распространяются на экспорт продукции из РФ. «А в нынешних условиях крепкий рубль снижает выручку наших экспортеров в рублевом эквиваленте. Поэтому здесь нужно найти золотую середину. И участие на валютном рынке министерства финансов с формированием Фонда национального благосостояния как раз призвано найти тот баланс в курсообразовании», – сказал он.

Ранее Силуанов не исключил покупок валюты Минфином до конца текущего года в рамках бюджетного правила. «Сейчас, в этом году, эта норма («бюджетного правила») приостановлена. Но мы не исключаем возможности до конца текущего года возобновить участие на валютном рынке и тем самым пополнять Фонд национального благосостояния. Ресурсы в ФНБ нам нужны», – отмечал министр.

Стоит отметить, что сегодня американская и европейская валюты на биржевых торгах дешевели до минимальных отметок с 2014 года. В частности, курс доллара обваливался 53 рублей, евро – до 50,7250. В итоге Банк России установил на выходные и понедельник курс «американца» на уровне 55,2987 рубля, евро – 52,7379.

Москва, Светлана Антонова

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