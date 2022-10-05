Семьи мобилизованных москвичей получат дополнительные меры соцподдержки

Семьи жителей столицы, мобилизованных на военную службу, будут иметь право на дополнительные меры социальной поддержки. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил он на своем персональном сайте.

«Призыв по мобилизации в Вооруженные Силы неизбежно меняет сложившийся уклад жизни не только призывника, но и всей семьи. Чтобы мужья и отцы были спокойны за своих жен, детей и пожилых родителей, город взял их под особую защиту. Соответствующий указ я сегодня подписал», – отметил мэр.

По его словам, право на поддержку семьи получат с момента убытия мобилизованного на пункт сбора военнослужащих.

В качестве мер поддержки детей, предусмотрено внеочередное зачисление их в детские сады по достижении возраста 1,5 лет; внеочередной перевод в другой детсад или школу, приближенные к месту жительства семьи; освобождение от платы за посещение городских и муниципальных детских садов; предоставление бесплатного двухразового горячего питания (завтрак, обед) школьникам с 1 по 11 классы; предоставление бесплатного одноразового горячего питания (обед) студентам городских колледжей; первоочередное зачисление в группы продленного дня школьников с 1 по 6 классы, а также освобождение от оплаты продленки; освобождение от оплаты занятий в кружках и секциях дополнительного образования в школах и учреждениях дополнительного образования, подведомственных органам исполнительной власти города Москвы и органам местного самоуправления.

Указ предполагает предоставление нуждающимся семьям, воспитывающим детей-инвалидов, пожилым гражданам, инвалидам I и II группы социального обслуживания на дому независимо от состава и без учета уровня доходов семьи, а также первоочередное направление в дома ветеранов и другие стационарные учреждения соцобслуживания независимо от состава семьи.

Супруги и дети трудоспособного возраста получат возможность профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, и содействие в поиске работы.

Для всех членов семьи предусмотрена единовременная материальная помощь, оказание психологической помощи, содействие в оформлении социальных и иных выплат, мер социальной поддержки, на получение которых имеет право семья, а также консультирование по юридическим вопросам.

Москва, Андрей Дорофеев

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