Москвич заставил компьютеры игровых клубов Екатеринбурга майнить для него криптовалюту

В Екатеринбурге предстанет перед судом житель Москвы, который незаконно добывал криптовалюту через технику компьютерных клубов. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области окончено предварительное расследование уголовного дела о создании и использовании вредоносных программ, а также о неправомерном доступе к компьютерной информации», – рассказала Волк.

По ее словам, двое злоумышленников при посещении игровых клубов в Екатеринбурге тайно устанавливали на компьютеры программы, предназначенные для майнинга криптовалюты. Программное обеспечение тщательно маскировалось. Оно запускалось только тогда, когда компьютер находился в спящем режиме, и автоматически вносило изменения в настройки некоторых служебных программ, а также антивируса.

«Владелец одного из игровых салонов обратил внимание, что техника перегревается, тратит значительную часть вычислительных возможностей на посторонние процессы и работает на пределе. Он обратился за помощью в органы внутренних дел. Сотрудники отдела «К» областного главка провели комплексное обследование и обнаружили, что компьютеры поражены вирусом. Аналогичные вредоносные программы оперативники нашли на оборудовании еще пяти клубов Екатеринбурга. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых», – сообщила официальный представитель МВД.

21-летнего организатора группы, живущего в Москве, задержали в одном из клубов, он дал признательные показания. Его подельник, гражданин Киргизской Республики, успел скрыться. Позже его задержали на родине за преступление против личности, сейчас молодой человек отбывает наказание.

«Задержанному москвичу предъявлено обвинение в совершении 18 эпизодов преступной деятельности, предусмотренной статьями 272 и 273 УК РФ. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Ленинский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу», – добавила Волк.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»