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Среда, 5 октября 2022, 18:13 мск

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Скидка при оплате госпошлины через портал «Госуслуги» будет отменена

Минфин РФ отменяет скидку в 30% на оплату государственных пошлин через портал «Госуслуги» с 1 января 2023 года. Как сообщили в пресс-службе министерства, эта мера была временная и предложений о ее продлении не поступало.

«Министерство финансов РФ не выходило с предложением об отказе от 30% скидки на оплату пошлин через «Госуслуги», скидка изначально планировалась как временная мера – до 1 января 2023 года. Поскольку предложений о ее продлении не поступало, то доходная часть проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы сверстана с учетом отмены этой скидки», – цитирует «РИА Новости» сообщение Минфина.

В настоящее время при оплате госпошлины через портал «Госуслуги» автоматически предоставляется скидка 30%.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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