Фонд национального благосостояния России сократился почти на 1 трлн рублей

По итогам сентября Фонд национального благосостояния (ФНБ) России сократился почти на 1 трлн рублей – на 1 октября его объем составил около 10,8 трлн рублей. Об этом сообщило министерство финансов РФ.

«По состоянию на 1 октября 2022 г. объем ФНБ составил 10 792,1 млрд рублей или 8,1% ВВП, что эквивалентно 187,974 млрд долл. США», – говорится в сообщении.

По состоянию на 1 сентября объем ФНБ составлял 11,869 трлн рублей или 8,9% ВВП.

Стоит отметить, что до начала специальной военной операции объем ФНБ составлял, по данным на 1 февраля, 13 трлн 610,27 млрд рублей ($174,9 млрд), или 10,2% ВВП, прогнозируемого на 2022 год.

Москва, Светлана Антонова

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