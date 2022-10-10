Срок содержания Кара-Мурзы* в СИЗО продлен до 12 декабря

Басманный райсуд столицы продлил до 12 декабря срок содержания под стражей признанного иноагентом публициста Владимира Кара-Мурзы*, который обвиняется в дискредитации Вооруженных сил и госизмене. Об этом сообщила сегодня пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Басманный районный суд г. Москвы 10 октября 2022 года удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношение Кара-Мурзы* Владимира Владимировича до 12 декабря 2022 года. В удовлетворении ходатайств стороны защиты об избрании в отношении Кара-Мурзы* меры пресечения не связанной с заключением под стражу, отказано», – говорится в сообщении.

Ранее в отношении Кара-Мурзы* было возбуждено уголовное дело по факту дискредитации деятельности российской армии.

Позже в отношении фигуранта было возбуждено дело о государственной измене. По версии следствия, на протяжении многих лет он оказывал организациям из стран-членов НАТО помощь, направленную против безопасности России, за что получал около 30 тысяч долларов в месяц. По обвинению в госизмене ему грозит до 20 лет лишения свободы.

*Владимир Кара-Мурза в апреле текущего года внесен минюстом РФ в реестр иностранных СМИ и физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Москва, Андрей Дорофеев

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