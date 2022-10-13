«Иноагенты» в правительстве саботируют Путина и консервируют состояние вечного кризиса в России – итоги опроса

Деятельность финансово-экономического блока правительства РФ сравнима с работой «иноагентов». Такого мнения придерживается большинство участников опроса, проведенного на сайте РИА «Новый День». Работой кабинета министров в той или иной степени недовольны более 90% респондентов.

В частности, отвечая на вопрос, эффективны ли антикризисные решения правительства РФ, 64,35% респондентов отметили, что деятельность финансово-экономического блока кабинета министров сравнима с работой «иноагентов». Еще 14,53% опрошенных обратили внимание, что кабинет министров саботирует прямые поручения главы государства. В то же время 12,58% участников голосования считают, что решения правительства «консервирует» состояние вечного кризиса.

«Кабинет министров не умеет работать в условиях «новой реальности», – полагают 7,45% читателей РИА «Новый День».

Примечательно, что об эффективной работе кабинета министров заявили только 0,98% опрошенных.

Опрос на сайте РИА «Новый День» проводился с 19 августа по 10 октября 2022 года. В голосовании приняли участие 812 человек.

Москва, Светлана Антонова

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