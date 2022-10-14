«Наносят вред экономике»: депутат Госдумы разоблачил финансовую политику ЦБ и Минфина РФ

Политика Минфина и Банка России наносит серьезный ущерб отечественной экономике. Об этом заявил заместитель главы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, выступая в дискуссионном клубе в Москве, который был организован партией «Справедливая Россия – За правду». По его оценке, денежные власти поощряют финансовые спекуляции и не обеспечивают развитие промышленного производства.

Парламентарий обратил внимание, что в России закрепилась модель экономики, которая сориентирована на разграбление «советского наследства» и «всемерное стимулирование финансовых спекуляций». При этом Делягин констатировал, что бегство капитала из России по-прежнему не остановлено, а крупные предприятия зачастую управляются из офшоров в интересах недружественных России государств.

«Сегодня огромная часть нашего крупного частного бизнеса зарегистрирована в офшорах. Дело даже не в налогах. Дело в том, что активы на территории страны управляются, исходя из интересов офшоров. То есть, в конечном счете, США и Англией, которые эти офшоры контролируют не просто из интересов, которые не имеют к нам никакого отношения, а прямо из враждебных нам интересов… Нам украинцы показали, как это делать правильно. Офшорная собственность передается в управление государству по факту, перерегистрируется в России, передается владельцу. Не перерегистрируется в течение полугода – конфискуется как бесхозное имущество. Точка!» – сказал депутат.

Делягин также подчеркнул, что политика Банка России явно направлена не на развитие реального сектора экономики. «Необходимы дешевые кредиты. Уже от этих слов – «доступный кредит» – мозоль на языке. Что такое доступный кредит? Рентабельность по активам обрабатывающей промышленности у нас сейчас меньше 5%. Это значит, что доступный кредит – это 2% годовых. Это значит, что ставка Банка России должна быть нулевой, иначе никакого доступного кредита не будет. Рассказываю это заместителю председателя Банка России вчера. Он на меня смотрит нежными глазами, говорит: нельзя сравнивать процентную ставку со средней рентабельностью по тем или иным группам отраслей, это неправильно. В переводе с бюрократического на русский дальше излагаю, – потому что кредит – это ж не ресурс развития, кредит – это же приз, это премия, которая выдается лучшим и наиболее рентабельным, остальные – пусть подыхают, освобождают место. Я не шучу. Это позиция нашего нынешнего финансового руководства, всех этих либерастов», – констатировал он.

«При этом очень важная вещь – если мы собираемся стимулировать добавленную стоимость, мы должны ориентироваться на снижение издержек базовых отраслей. Базовые отрасли, как отрасли естественных монополий, должны работать не на яхты олигархов, а на свою модернизацию, на свое развитие, а все остальное – в ноль. То есть, прибыль естественных монополий – это 3-6 аналогичных денежных единиц убытка для национальной экономики в целом. Потому что это база, это основа», – пояснил Делягин.

«Те же самые англичане после завершения Второй мировой войны национализировали 51% базовых отраслей промышленности. За счет этого они с полностью обанкротившейся, извиняюсь, помойки вернули свое положение промышленно развитой державы. Это нужно сделать (в России) для снижения общего уровня цен, чтобы обрабатывающая промышленность и высокие технологии могли на этом расцвести, как на фундаменте. Естественно, извращения типа налогового маневра, акциза на жидкую сталь должны быть отменены вместе со своими авторами, которые наносят еще больше вреда экономике», – заявил депутат.

По его оценке, защищать национальных производителей необходимо, в том числе запретительными пошлинами и еще рядом мер, которые остановят эконмический спад. «Если стимулировать экономику таким образом, то мы из нынешнего экономического спада, который продолжается – в следующем году предполагается, что будет продолжаться экономический и инвестиционный спад – выйдем в очень большой, существенный экономический рост… Но одичалые либералы, которые живут в прошлой реальности, им даже профицит не нужен, они составили бюджет по схеме «пусть будет, как будет». Ничего не меняется в принципе», – заключил Делягин.

Москва, Мария Соколова

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