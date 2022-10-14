Эксперт: России пора готовить бюджет к Третьей мировой войне

России необходим мобилизационный бюджет на фоне разворачивающейся Третьей мировой войны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал политолог, директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в дискуссионном клубе в Москве, организованном партией «Справедливая Россия – За правду». По его оценке, в таких условиях россиянам надо готовиться к снижению уровня жизни.

«То, что против нас ведет войну Североатлантический альянс и сейчас на Украине мы все вместе столкнулись с жесточайшим противодействием именно НАТО, а отнюдь не «бандеровской» Украины, – это вполне очевидно. Для того, чтобы противостоять обычной Украине с теми вооружениями, которые у нее были, вполне достаточно было и тех ограниченных сил, которыми мы вошли туда в феврале месяце. Имеющееся вооружение там заканчивалось уже к началу лета, и без НАТО мы бы давно уже имели нормальный мирный договор с остатками Украины», – пояснил Данилин.

«Мы входим во время турбулентности. Нам нужен по-настоящему мобилизационный бюджет. Текущий бюджет кого-то, может быть, устраивает, но «Справедливую Россию», очевидно, нет. Многих других – тоже нет. Но при этом мы должны понимать, что мобилизационный бюджет в любом случае – это будет бюджет, который приведет не к росту уровня жизни. В любом случае это будет так. И мы к этому, к сожалению, должны быть готовы, и готовить общество, в том числе», – заключил Данилин.

Москва, Мария Соколова

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