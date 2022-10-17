Российско-белорусская группировка войск приступила к выполнению задач по защите Союзного государства

Региональная группировка войск Белорусиии и России приступила к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства. Об этом сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, подчеркнув, что «мы ни на кого не собираемся нападать».

«Задачи этой группировки сугубо оборонительные. А все мероприятия, проводимые в настоящий момент, направлены на адекватное реагирование на происходящее вблизи наших границ», – отметил министр, слова которого цитирует «Белта».

Хренин также уточнил, что с момента создания региональной группировки в ходе учений отработаны различные варианты развертывания и применения. «Мы на практике апробировали как одновременное развертывание всех систем в случае явной угрозы, так и поэтапное их развертывание в соответствии с условиями обстановки. Сегодня, исходя из складывающейся обстановки, мы действуем поэтапно, реализуем отдельные мероприятия, направленные на упреждающую готовность региональной группировки к реагированию на возникающие вызовы и угрозы. Мы уверены, это обеспечит безопасность по всему периметру границ Союзного государства в восточноевропейском регионе коллективной безопасности», – пояснил белорусский министр.

Начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко уточнил, что в Белоруссию из России прибудут в состав группировки около 170 танков, до 200 боевых машин, до 100 орудий и минометов и порядка девяти тысяч военнослужащих, отмечает ТАСС.

Минск – Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»