российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 20 октября 2022, 18:15 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Первые машины сойдут с конвейера завода «Москвич» в декабре

Завод «Москвич» возобновит производство автомобилей к концу текущего года. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения вместе с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным экспозиции Международного экспортного форума «Сделано в России – 2022».

«Автотранспорт серьёзно провалился в этом году, но, тем не менее, я надеюсь, при помощи министерства промышленности в декабре запустим снова завод «Москвич», – сказал Собянин.

По его словам, столица имеет все необходимые компетенции, чтобы стать центром электромобилестроения.

В пресс-службе завода «Москвич» отметили, что базовый партнер предприятия – «Камаз» – окажет поддержку с точки зрения технологических и маркетинговых решений. На первом этапе планируется вести крупноузловую сборку машин. На втором – более глубоко локализовать производства.

«В этом году соберут около 600 автомобилей, в том числе 200 электромобилей. В следующем году объемы возрастут до 50 тысяч автомобилей, из которых 10-20 тысяч будут с электродвигателем», – говорится в сообщении пресс-службы завода.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Собянин Сергей

Власти Москвы не планируют вводить меры, ограничивающие обычную жизнь города / Путин поручил Собянину помочь регионам в реализации указа об обеспечении безопасности / Собянин сообщил о завершении мобилизации в столице / Семьи мобилизованных москвичей получат дополнительные меры соцподдержки / Центр поддержки родственников мобилизованных создали в Москве / Мобилизованным на службу москвичам будут доплачивать по 50 тысяч рублей / Центр содействия поступлению иностранцев на военную службу появится в Москве / Около сотни торговых центров предлагали ликвидировать в Москве

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Экономика, Собянин Сергей,