Первые машины сойдут с конвейера завода «Москвич» в декабре

Завод «Москвич» возобновит производство автомобилей к концу текущего года. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения вместе с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным экспозиции Международного экспортного форума «Сделано в России – 2022».

«Автотранспорт серьёзно провалился в этом году, но, тем не менее, я надеюсь, при помощи министерства промышленности в декабре запустим снова завод «Москвич», – сказал Собянин.

По его словам, столица имеет все необходимые компетенции, чтобы стать центром электромобилестроения.

В пресс-службе завода «Москвич» отметили, что базовый партнер предприятия – «Камаз» – окажет поддержку с точки зрения технологических и маркетинговых решений. На первом этапе планируется вести крупноузловую сборку машин. На втором – более глубоко локализовать производства.

«В этом году соберут около 600 автомобилей, в том числе 200 электромобилей. В следующем году объемы возрастут до 50 тысяч автомобилей, из которых 10-20 тысяч будут с электродвигателем», – говорится в сообщении пресс-службы завода.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»