В столице появилась возможность привиться от коронавируса назальной вакциной

Жители столицы получили возможность привиться от коронавируса назальной вакциной «Спутник». Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

«Москва продолжает расширять возможности для вакцинации от COVID-19. Мы начали поставки назальной вакцины «Спутник» в столичные медучреждения. Защитить себя от коронавирусной инфекции с помощью нового препарата москвичи могут во всех городских пунктах вакцинации от коронавируса – по записи в ряде городских поликлиник и без записи в мобильном пункте вакцинации в ГУМе, а также в Троицкой городской больнице. Назальная вакцина «Спутник» – это двухкомпонентный «Спутник V» в той же дозировке, разница только в способе введения», – рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Назальная вакцина «Спутник» состоит из двух компонентов и вводится через носовую полость с помощью специального распылителя. Использовать ее можно как для первичной вакцинации, так и для повторной. В обоих случаях процедура проводится в два этапа с интервалом в 21 день. В рамках одного курса вакцинации может использоваться только один способ введения. Ревакцинацию рекомендуют проходить через полгода.

Назальная вакцина формирует надежный барьер на пути коронавируса и не дает ему проникнуть в организм через слизистую оболочку носа.

В течение двух часов после введения назальной вакцины следует воздержаться от чихания и высмаркивания. За сутки до процедуры и на неделю после нее нужно отказаться от интенсивных занятий физкультурой и контактными видами спорта. Также не следует курить в течение часа до и после прививки.

Назальная вакцина «Спутник» рекомендуется для ревакцинации от COVID-19, поскольку она выступает бустером для уже имеющегося иммунитета – создает местный иммунитет.

Вакцина не содержит сам вирус или его компоненты. Она создана на основе хорошо изученных аденовирусных векторов, которые не могут вызвать заболевание и тяжелые побочные эффекты. После вакцинации возможен легкий иммунный ответ – небольшое повышение температуры и слабость. Это нормальная реакция организма, которая проходит в течение нескольких дней.

Москва, Андрей Дорофеев

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