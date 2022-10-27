Собянин пригрозил ГК «ПИК» прекращением работы в Москве при срыве сроков строительства школы

Мэр Москвы Сергей Собянин пригрозил застройщику ГК «ПИК» прекращением сотрудничества в случае срыва сроков строительства школы в новом жилищном комплексе «Люблинский парк». Градоначальника не устроило, что жильцы новостроек вынуждены возить детей в переполненные учебные учреждения, сообщает «Интерфакс».

«График – выполнять. У вас уже 200 тысяч квадратных метров сдано жилья, при этом детский сад до сих пор не работает, школа не введена. Мне все равно на ваши графики: если вы сдаете жилье и появляются жильцы и дети, вы должны обеспечивать все это необходимыми (объектами) соцкультбыта. Сейчас люди вынуждены ездить непонятно куда, в переполненные школы. Если такая практика будет и дальше продолжаться, вы строить в Москве не будете, понятно? Ускоряйтесь», – сказал Собянин, обращаясь к гендиректору ПАО «Группа компаний «ПИК» Ивану Поландову.

Мэр добавил, что школы и детсады особенно востребованы для жителей новостроек, где развернуто масштабное строительство.

Поландов сказал, что общая строительная готовность новой школы оценивается в 70%. В этом году планируется полностью завершить фасадные работы, благоустройство и монтаж инженерного оборудования на кровле. В первом квартале 2023 года запланировано завершение отделочных и инженерных работ, монтаж технологического оборудования, которое уже закуплено. Объект планируется ввести в эксплуатацию к 30 марта следующего года, затем школу передадут столичному департаменту образования.

«ГК ПИК» – крупнейшая российская девелоперская компания. Контролирующим акционером «ПИКа» является Сергей Гордеев.

Москва, Андрей Дорофеев

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