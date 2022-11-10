Правительство РФ направило в регионы 27,5 млрд рублей на «детские» выплаты

В российские регионы будет направлено 27,5 млрд рублей на предоставление ежемесячных пособий на детей от 8 до 17 лет, растущих в таких семьях. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Как уточнила пресс-служба кабинета министров, эта новая мера поддержки введена по инициативе главы государства с апреля 2022 года. В зависимости от ситуации в семье размер пособия достигает 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка и составляет от 6 тысяч до 13,5 тысячи рублей в месяц.

Получать такую поддержку могут семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе. Пособия назначаются с применением комплексной оценки нуждаемости. При этом при расчёте нуждаемости не учитываются доходы граждан, потерявших работу после 1 марта и вставших на учёт в центры занятости, а также доходы члена семьи, который был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Подать заявление на получение выплаты можно через портал госуслуг, при личном визите в МФЦ или отделение Пенсионного фонда.

Москва, Светлана Антонова

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