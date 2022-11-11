С 12 ноября у пассажиров Замоскворецкой линии столичного метро начнутся проблемы

С 12 ноября участок Замоскворецкой линии столичного метро между станциями «Автозаводская» и «Орехово» будет на полгода выведен из эксплуатации. Об этом сегодня напомнила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Завтра – первый день ограничений на участке Замоскворецкой линии. Станции «Автозаводская» и «Орехово» станут временно конечными, движения не будет на участке между ними. Пассажиры пересядут на другие линии», – говорится в сообщении ведомства.

В дептрансе предупредили, что для ускорения прохода и недопущения скапливания людей, может ситуативно меняться режим работы ряда станций в часы наибольшей загрузки. В частности, на «Автозаводской» и «Орехово» может меняться режим работы вестибюлей для повышения пропускной способности: один вестибюль будет работать на вход, другой – на выход. Пересадка с «Красногвардейской» на «Зябликово» может быть загружена, поэтому переходить с «Зябликово» на «Красногвардейскую» при необходимости нужно будет через улицу. При этом повторный проход в метро будет бесплатным.

«Пересадка с «Каховской» БКЛ на «Севастопольскую» Серпуховско-Тимирязевской линии будет загружена, поэтому переходите через улицу. Повторный проход в метро бесплатный», – добавили в департаменте.

Как сообщал «Новый День», движение от «Автозаводской» до «Орехово» будет закрыто на 6 месяцев для полной реконструкции тоннеля. В ходе ремонта в нем разберут и построят новые несущие конструкции, заменят чугунную обделку, восстановят гидроизоляцию, а также уложат бесстыковой путь от «Орехово» до «Коломенской». На станциях «Кантемировская» и «Царицыно» отремонтируют переходы, обновят пассажирскую инфраструктуру. Кроме того, на «Коломенской» отремонтируют путевые стены.

Москва, Андрей Дорофеев

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