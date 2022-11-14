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«Санкционная война»: правительство РФ разрешило японской компании остаться в «Сахалине-1»

Правительство РФ разрешило передать 30% в новом операторе «Сахалина-1» японской Sodeco, а 20% – индийской ONGC, передает РИА «Новости» со ссылкой на решение кабинета министров.

«Разрешить передачу 30 процентов доли в уставном капитале указанного общества компании «Сахалин Ойл энд Газ Девелопмент Ко., Лтд.» пропорционально принадлежавшей ей доле участия по соглашению о разделе продукции... Разрешить передачу 20 процентов доли в уставном капитале указанного общества компании «ОНГК Видеш Лимитед» пропорционально принадлежавшей ей доле участия», – говорится в распоряжениях правительства РФ.

Как следует из документов, обе компании официально уведомили правительство РФ о согласии принять в собственность долю в новом операторе.

Ранее президент РФ Владимир Путин своим указом в начале октября распорядился, чтобы правительство создало нового – российского – оператора СРП-проекта «Сахалин 1», которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited. Управлять новым оператором будет структура «Роснефти» «Сахалинморнефтегаз-Шельф».

Согласно указу главы государства, иностранные участники консорциума могут сохранить свои доли в проекте, если заявят о желании остаться. Ранее японская Sodeco и индийская ONGC сообщили, что хотели бы продолжить участие в проекте, американская ExxonMobil вышла из него.

Уже бывший оператор «Сахалина-1» Exxon Neftegaz Limited («дочка» ExxonMobil) владел его долей в 30%. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле – о введении режима форс-мажора, что в итоге к осени полностью остановило там добычу газа и нефти. В числе остающихся участников «Сахалина-1» – «Роснефть» (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / правительство РФ

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