На станции Московского центрального диаметра «Славянский бульвар» пропало электричество

Станция Московского центрального диаметра «Славянский бульвар» обесточена, но продолжает обслуживать пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«На станции МЦД «Славянский бульвар» произошло отключение электричества в пассажирской зоне. Специалисты РЖД уже работают над восстановлением. Створки турникетов открыты для свободного прохода пассажиров к поездам и выходам со станции. Если вы не смогли провалидировать карту «Тройка» на станции «Славянский бульвар», обратитесь к контролерам у турникетов на конечной станции своего маршрута для выхода», – говорится в сообщении ведомства.

При этом в Московской железной дороге заявили, что отсутствие электроэнергии на станции не влияет на движение поездов.

Москва, Андрей Дорофеев

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