Вино в онлайн-продаже: в московском регионе готовится новый эксперимент

Эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина планируется в Москве и Подмосковье с 1 ноября 2023 года. Соответствующий законопроект подготовило правительство РФ, пишут «Известия».

Предполагается, что экспериментальная торговля тихими, игристыми и креплеными напитками из отечественного сырья будет вестись до 31 июля 2026 года. Спиртное можно будет купить на сайте «Почты России», причем доставка не будет оперативной: компания начнет развозить продукцию лишь спустя 24 часа после подтверждения заказа.

«Поставка продукции будет осуществляться напрямую от производителя, это потребует дополнительных временных затрат, поэтому она предполагается спустя 24 часа после регистрации заказа, – пояснили в минфине.

Чтобы получить покупку, граждане должны будут подтвердить свой возраст. Возможны два варианта: показать курьеру паспорт или использовать Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, которую применяют на «Госуслугах») – так называемый электронный паспорт. Правительство еще дополнительно уточнит, как конкретно использовать этот механизм.

В Ассоциации компаний Интернет-торговли назвали инициативу своевременной, но считают, что у нее есть слабые места. Например, у потребителей не будет возможности использовать современные технологии, в частности мобильные приложения, через которые сейчас формируют около 75% заказов.

При этом президент организации Артем Соколов выразил уверенность, что участие в эксперименте одного оператора продаж не даст релевантной картины – нужен более широкий круг торговых предприятий, у которых есть лицензии, квалифицированный персонал, технологические, логистические, финансовые возможности и необходимый опыт дистанционной торговли. Помешает чистоте эксперимента и длительный срок доставки: скорость обработки заказа – один из главных факторов, по которым покупатели выбирают ритейлера в интернете, пояснил Соколов.

Против эксперимента выступают специалисты минздрава. Поскольку сделка непубличная, спиртное может попасть в руки несовершеннолетним, опасаются в ведомстве.

Москва, Андрей Дорофеев

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