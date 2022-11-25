Россия достигла цифрового суверенитета, – министр Шадаев

Россия достигла цифрового суверенитета после ухода иностранных компаний. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев сегодня на форуме «Цифровой алмаз». По его словам, массовый отъезд IT-специалистов не нанес серьезного ущерба отрасли.

«Если говорить про цифровой суверенитет, то мы его уже достигли, потому что иностранные компании уже ушли с отечественного рынка. Мы теперь предоставлены сами себе», – пояснил Шадаев.

Глава Минцифры обратил внимание, что «в этом смысле обречены мы на то, чтобы сделать некий прорыв». «Те ниши, которые занимали иностранные решения, будут замещены отечественными продуктами. Наша индустрия имеет потенциал», – полагает он.

«Отрасль, несмотря на все события последних месяцев, имеет все необходимые возможности, чтобы активно развиваться и замещать те ниши, которые освобождаются в связи с уходом иностранных компаний», – считает глава Минцифры.

Шадаев также уточнил, что массовый отъезд IТ-специалистов из России не нанес серьезного ущерба. «Масштаб отъезда (IТ-специалистов из РФ) не такой глобальный, ущерба отрасли он такого непоправимого не нанес», – сказал министр.

По его словам, есть механизмы, которые «мотивируют многих оставаться и работать внутри страны»: в первую очередь, «это много интересной работы, много интересных проектов».

Москва, Мария Соколова

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