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«Хронически занижают»: правительство РФ не знает, как тратить профицит

Расходы при формировании федерального бюджета все последние годы хронически занижаются из-за отсутствия конкретных программ правительства под освоение реальных доходов. Об этом заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева. По ее оценке, Минфин вообще не делает прогнозов по доходной части, используя в качестве этого показателя исполнение текущего бюджета.

«Прогноза федерального бюджета по доходам все последние годы, фактически, не было. Минфин поступал незатейливо: в качестве прогноза (плана) на следующий год брали ожидаемое исполнение текущего года. Поэтому хронически занижали расходы, когда вдруг выясняли, что доходов существенно больше, никаких готовых проектов, программ, контрактов под эти деньги у правительства нет», – пояснила Дмитриева в комментарии в своем телеграм-канале.

Telegram: Телеграм-канал Оксаны Дмитриевой

При этом экономист обратила внимание на ненужность наращивания внутреннего долга на фоне неосвоенных доходов бюджета. «Под заниженный прогноз доходов брали займы в то время, как полученные «незапланированные» доходы оказывались в остатках и направлялись впоследствии в Фонд национального благосостояния», – подчеркнула Дмитриева.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что доходы федерального бюджета России за январь-сентябрь текущего года превысили ожидаемые показатели. Министр финансов РФ Антон Силуанов уточнил, что за этот период профицит бюджета составил более 200 млрд рублей.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / правительство РФ

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